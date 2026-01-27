Assicurazioni Generali Aktie

Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 19:01:36

27.01.2026 - 06:53

Generali to start a share buyback for the purposes of the Group Long Term Incentive Plan called “LTI Plan 2025-2027”, as well as the Group’s incentive and remuneration plans under executionWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

mehr Analysen
21.01.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 33,30 0,24% Assicurazioni Generali S.p.A.
Assicurazioni Generali SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 16,60 0,00% Assicurazioni Generali SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte wenig bewegt -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ist unterdessen keine klare Richtung zu erkennen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen