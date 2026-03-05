Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
06.03.2026 00:25:00
3 Things Every Strategy Investor Needs to Know
During the five-year period leading up to Aug. 11, 2020, shares of Strategy (NASDAQ: MSTR), previously called MicroStrategy, declined 37%. In the roughly five and a half years since, they have skyrocketed 863% (as of Feb. 27). This nearly 10-fold gain, which beats the performance of every "Magnificent Seven" stock except Nvidia, has happened despite the fact that the share price is 73% below the peak from November 2024.That sudden shift in performance is due Strategy becaming a Bitcoin treasury company in August 2020. This is a unique situation in the world of capital markets, requiring investors to take the time to understand what factors matter most.Here are three things you should know about Strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|120,65
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.