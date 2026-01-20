3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 12:44:29

3M Co. Reports Fall In Q4 Income

(RTTNews) - 3M Co. (MMM) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $577 million, or $1.07 per share. This compares with $728 million, or $1.33 per share, last year.

Excluding items, 3M Co. reported adjusted earnings of $987 million or $1.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $6.133 billion from $6.010 billion last year.

3M Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $577 Mln. vs. $728 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.33 last year. -Revenue: $6.133 Bln vs. $6.010 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3M Co.

mehr Nachrichten