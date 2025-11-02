Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.11.2025 13:30:00
5 Reasons to Buy Amazon Stock Like There's No Tomorrow
A $10,000 investment in Amazon (NASDAQ: AMZN) on the company's initial public offering in 1997 would be worth a jaw-dropping $23.4 million today. For those not prescient enough (or old enough) to buy Amazon stock then, the same $10,000 invested only 10 years ago would be worth over $74,000 now. Amazon is no longer the scrappy start-up it was in 1997. Is this e-commerce and cloud services giant with a $2.4 trillion market cap still an attractive alternative for investors? I think so. Here are five reasons to buy Amazon stock like there's no tomorrow.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|211,85
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.