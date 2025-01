adidas-Aktie tiefer: adidas will scheinbar bis zu 500 Stellen in der Zentrale abbzubauen

adidas will im Hauptquartier in Herzogenaurach einem Magazinbericht zufolge Stellen abbauen.

Wie das Manager Magazin berichtet, hat CEO Björn Gulden intern angekündigt, in der Zentrale bis zu 500 Stellen streichen zu wollen. Dort beschäftigt der Konzern etwa 5.800 Mitarbeiter.

adidas habe damit begonnen zu prüfen, "wie wir unsere Strukturen an die Realität unserer Arbeitsweise anpassen können", sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "Dies kann Auswirkungen auf die Organisationsstruktur und die Anzahl der Stellen in unserer Zentrale in Herzogenaurach haben." Eine konkrete Zahl nannte er nicht. Bei der Ausarbeitung werde das Management eng mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten.

Es handele sich dabei nicht um ein Kostensenkungsprogramm, so der Sprecher weiter. Die Beschäftigten seien am Mittwoch über die Pläne informiert worden. Da der Prozess noch am Anfang stehe, lasse sich noch nicht sagen, wie sich die Veränderungen auf das Ergebnis auswirken.

Im XETRA-Handel geht es für die adidas-Papiere zeitweise um 0,81 Prozent abwärts auf 256,00 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES