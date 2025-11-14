Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mit Abgaben

Der DAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,17 Prozent schwächer bei 23 759,44 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,098 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,266 Prozent schwächer bei 23 977,72 Punkten, nach 24 041,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23 992,12 Punkte, das Tagestief hingegen 23 756,47 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,693 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 236,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 377,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, betrug der DAX-Kurs 19 263,70 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,65 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,64 Prozent auf 111,80 EUR), Allianz (+ 2,26 Prozent auf 371,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 27,40 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 227,65 EUR) und EON SE (-0,20 Prozent auf 15,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-5,27 Prozent auf 34,00 EUR), Rheinmetall (-4,23 Prozent auf 1 676,50 EUR), Bayer (-4,08 Prozent auf 28,72 EUR), SAP SE (-4,06 Prozent auf 209,25 EUR) und MTU Aero Engines (-3,44 Prozent auf 353,20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 680 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,668 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at