Schwacher Handel: DAX präsentiert sich mittags schwächer

Am Montag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 23 730,90 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,059 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,058 Prozent fester bei 23 890,48 Punkten in den Montagshandel, nach 23 876,55 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 928,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 727,69 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, einen Stand von 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 359,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 210,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,51 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,67 Prozent auf 112,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,20 Prozent auf 211,70 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,67 Prozent auf 361,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Bayer (-1,81 Prozent auf 27,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 43,21 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 43,15 EUR) und Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 976 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

