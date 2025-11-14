Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Der DAX ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 23 887,07 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,098 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,266 Prozent tiefer bei 23 977,72 Punkten, nach 24 041,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23 609,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 992,12 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,160 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 236,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 377,50 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 19 263,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,29 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 9,35 Prozent auf 110,50 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 230,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,27 Prozent auf 43,87 EUR), Allianz (+ 1,16 Prozent auf 367,60 EUR) und EON SE (+ 0,40 Prozent auf 15,25 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-5,11 Prozent auf 28,41 EUR), Commerzbank (-3,34 Prozent auf 33,54 EUR), Zalando (-3,29 Prozent auf 22,94 EUR), Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 31,87 EUR) und Merck (-3,21 Prozent auf 117,55 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 604 592 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,668 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at