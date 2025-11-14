Bayer Aktie
|LUS-DAX-Kursentwicklung
|
14.11.2025 09:29:19
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,64 Prozent tiefer bei 23 903,50 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 870,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 113,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 286,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 425,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Wert von 19 214,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,73 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 10,09 Prozent auf 111,25 EUR), Allianz (+ 1,38 Prozent auf 368,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 163,50 EUR) und GEA (-0,08 Prozent auf 58,95 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Bank (-2,82 Prozent auf 32,02 EUR), Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 705,00 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 29,27 EUR) und Merck (-2,18 Prozent auf 118,80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 659 037 Aktien gehandelt. Mit 248,668 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
