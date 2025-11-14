DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,22 Prozent auf 23 747,41 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,098 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,266 Prozent auf 23 977,72 Punkte an der Kurstafel, nach 24 041,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 992,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 609,06 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,744 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Wert von 24 236,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 377,50 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Wert von 19 263,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 18,59 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 8,16 Prozent auf 109,30 EUR), Allianz (+ 1,49 Prozent auf 368,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,27 EUR), Siemens Healthineers (-0,16 Prozent auf 43,25 EUR) und EON SE (-0,16 Prozent auf 15,17 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Bayer (-5,56 Prozent auf 28,27 EUR), Merck (-3,83 Prozent auf 116,80 EUR), Deutsche Bank (-3,73 Prozent auf 31,72 EUR), Commerzbank (-3,66 Prozent auf 33,43 EUR) und Infineon (-3,34 Prozent auf 34,69 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 159 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 248,668 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,06 erwartet. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

