Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent aufwärts auf 23 896,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,059 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 23 890,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23 876,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 884,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 916,79 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 359,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 210,81 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,34 Prozent. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 113,50 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 35,87 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,24) Prozent auf 211,80 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 208,40 EUR) und Commerzbank (+ 0,86 Prozent auf 33,83 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR), Bayer (-0,76 Prozent auf 28,19 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 43,54 EUR), Merck (-0,68 Prozent auf 116,75 EUR) und Zalando (-0,65 Prozent auf 22,79 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 213 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,356 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Bayer-Aktie hat mit 6,02 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 5,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

