Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
04.12.2025 14:55:00
Adobe Acrobat Reader startet für viele Nutzer nicht mehr
Viele Windows-Anwender können aktuell den Adobe Acrobat Reader nicht mehr nutzen. Ein Downgrade auf die vorige Version behebt den Fehler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Adobe Inc.
|281,40
|0,39%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex einen festeren Start verbucht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.