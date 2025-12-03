NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Adobe-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 516,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,370 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 322,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 252,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,47 Prozent verringert.

Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

