Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Hochrechnung
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 516,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,370 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 322,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 252,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,47 Prozent verringert.
Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com