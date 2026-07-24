Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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24.07.2026 09:52:00
Adobe-Chrome-Erweiterung ermöglichte Datenklau
In der Chrome-Erweiterung Adobe Acrobat mit 312 Millionen Nutzern klaffte eine Schwachstelle. Dadurch konnten Angreifer Daten stehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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