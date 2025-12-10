Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
10.12.2025 22:23:58
Adobe Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Adobe Inc. (ADBE) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.856 billion, or $4.45 per share. This compares with $1.683 billion, or $3.79 per share, last year.
Excluding items, Adobe Inc. reported adjusted earnings of $2.294 billion or $5.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $6.194 billion from $5.606 billion last year.
Adobe Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.856 Bln. vs. $1.683 Bln. last year. -EPS: $4.45 vs. $3.79 last year. -Revenue: $6.194 Bln vs. $5.606 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: Adobe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25