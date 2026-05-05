Advanced Micro Devices Inc. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) released earnings for its first quarter that increased from the same period last year.

The company's bottom line totaled $1.383 billion, or $0.84 per share. This compares with $709 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, Advanced Micro Devices Inc. reported adjusted earnings of $2.265 billion or $1.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 37.8% to $10.253 billion from $7.438 billion last year.

Advanced Micro Devices Inc. earnings at a glance (GAAP):

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 10.9 B To $ 11.5 B