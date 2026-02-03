AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 22:24:15

Advanced Micro Devices Inc. Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $1.511 billion, or $0.92 per share. This compares with $482 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, Advanced Micro Devices Inc. reported adjusted earnings of $2.519 billion or $1.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 34.1% to $10.270 billion from $7.658 billion last year.

Advanced Micro Devices Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.511 Bln. vs. $482 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.29 last year. -Revenue: $10.270 Bln vs. $7.658 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten