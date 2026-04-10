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WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142

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10.04.2026 18:30:53

AGM 2026 - Bossard Holding AG Press Release

Bossard Holding AG / Key word(s): AGMEGM
AGM 2026 - Bossard Holding AG Press Release

10.04.2026 / 18:30 CET/CEST

Dear Sir or Madam,

Enclosed you find the press release of Bossard Holding AG of April 10, 2026.

 

Press Release (PDF)

 

Further information is available on www.bossard.com – Investor Relations.

If you would like to unsubscribe from the mailing list, please click here: Unsubscribe

 

Yours sincerely,

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel.:            +41 41 749 65 86
Fax:            +41 41 749 60 21
www.bossard.com


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Switzerland
Phone: +41 41 749 65 86
Fax: +41 41 749 6021
E-mail: investor@bossard.com
Internet: www.bossard.com
ISIN: CH0238627142
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306716

 
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2306716  10.04.2026 CET/CEST

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