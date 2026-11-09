Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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09.11.2026 15:52:25
AI Chatbots’ Stock Pick Showdown: Constellation, Applied Materials, Take-Two
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 310,00
|-0,92%
|Applied Materials Inc.
|329,10
|10,70%
|Take Two
|190,80
|-0,83%
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