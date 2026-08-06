Airbnb, Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Airbnb, Inc. (ABNB) reported earnings for second quarter of $816 million

The company's earnings totaled $816 million, or $1.03 per share. This compares with $642 million, or $1.37 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 16.5% to $3.608 billion from $3.096 billion last year.

Airbnb, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $816 Mln. vs. $642 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $1.37 last year. -Revenue: $3.608 Bln vs. $3.096 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 4.69 B To $ 4.77 B