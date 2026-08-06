Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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06.08.2026 22:13:20
Akamai Technologies Inc Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Akamai Technologies Inc (AKAM) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $79.404 million, or $0.52 per share. This compares with $103.618 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Akamai Technologies Inc reported adjusted earnings of $235.823 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $1.099 billion from $1.043 billion last year.
Akamai Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $79.404 Mln. vs. $103.618 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.71 last year. -Revenue: $1.099 Bln vs. $1.043 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.60 To $ 1.80 Next quarter revenue guidance: $ 1.105 B To $ 1.130 B Full year EPS guidance: $ 6.40 To $ 7.05 Full year revenue guidance: $ 4.445 B To $ 4.530 B
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