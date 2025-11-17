Deutsche Bank Aktie
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst ehrgeizige Mittelfristziele haben den Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) am Montag keinen frischen Schwung verleihen können. Nach einem kurzen Dreh ins Plus am frühen Nachmittag geriet der Kurs rasch wieder unter Druck. Zuletzt notierten die Papiere mit 31,46 Euro 1,3 Prozent im Minus.
Allerdings hatte der Kurs erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das Plus für 2025 liegt bei 90 Prozent. Wesentlicher Treiber in den vergangenen Monaten war dabei die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung Deutschlands durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der neuen Bundesregierung.
Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben./mis/he
