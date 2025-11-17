Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende

Am Montag verlor der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,82 Prozent auf 23 638,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 527,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 929,00 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 363,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 19 233,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,39 Prozent auf 114,25 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,20 Prozent auf 211,70 EUR), Vonovia SE (+ 0,35 Prozent auf 25,99 EUR), Fresenius SE (+ 0,27 Prozent auf 48,85 EUR) und Airbus SE (+ 0,27 Prozent auf 207,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Healthineers (-4,76 Prozent auf 41,78 EUR), Zalando (-3,36 Prozent auf 22,17 EUR), Deutsche Bank (-3,31 Prozent auf 30,82 EUR), Siemens (-3,19 Prozent auf 223,00 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 34,38 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 273 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,356 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

