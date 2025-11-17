Deutsche Bank Aktie

30,96EUR -0,83EUR -2,60%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

17.11.2025 15:18:30

Deutsche Bank Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,28 € 		Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:18 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
31.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
