Deutsche Bank Aktie
|30,96EUR
|-0,83EUR
|-2,60%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,28 €
|
Abst. Kursziel*:
5,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,23
|-1,75%
