Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen, der das Deutsche Bank-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 15:57 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 31,23 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 24,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 4 159 893 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 92,9 Prozent nach oben.

