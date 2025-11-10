Deutsche Bank Aktie

32,35EUR 0,84EUR 2,65%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 12:54:27

Deutsche Bank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 33,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalsergebnisse der Bank an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,75 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,12 € 		Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,66%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten