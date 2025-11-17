Deutsche Bank Aktie
|30,96EUR
|-0,83EUR
|-2,60%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Diese seien ehrgeizig ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Montag. Die Bank peile eine höhere Profitabilität (Return on Tangible Equity) an als von ihm erwartet. Beruhigend sei auch die Fokussierung auf die Kosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,08 €
|
Abst. Kursziel*:
23,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,03%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
