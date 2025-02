AKTIE IM FOKUS: Intel mit hohem Zuwachs - Kurslücke von August 2024 im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Bericht über Interesse an Teilen von Intel hat die Anteile des Chipherstellers am Dienstag nach oben getrieben. Dem "Wall Street Journal" zufolge prüfen die Halbleiterunternehmen Broadcom und TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) unabhängig voneinander Gebote für Teile des Chipherstellers. Mit einem Plus von 13,6 Prozent auf 26,80 Dollar ließen Intel das Zwischenhoch von Anfang November hinter sich und kosteten so viel wie zuletzt Anfang August 2024.

Um die damals entstandene Kurslücke zu schließen, müssten die Papiere aber noch wesentlich mehr zulegen und zwar bis auf rund 29 Dollar. Der Kurs war damals eingebrochen, nachdem Intel mit seiner Umsatzprognose und der Streichung der Dividende die Anleger enttäuscht hatte.

Anfang November musste Intel zudem seinen Platz im US-Auswahlindex Dow Jones Industrial räumen. Anfang Dezember trat dann Unternehmenschef Pat Gelsinger überraschend zurück. Das Jahr 2024 verlief für die Intel-Anleger mit einem Verlust von 60 Prozent ernüchternd./ajx/he