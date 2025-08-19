Intel Aktie

21,32EUR 0,98EUR 4,79%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

19.08.2025 07:11:29

Intel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Wie genau eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern durch die Umwandlung einiger oder aller bislang erhaltenen staatlichen Zuschüsse aus dem sogenannten Chips Act in Eigenkapital zustande kommen könnte, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, ist laut Analyst Timothy Arcuri noch nicht ganz ersichtlich. Die derzeitigen Aktionäre dürften nicht gerade glücklich über eine Verwässerung ihrer Anteile sein, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Es gebe in den USA aber Präzedenzfälle für eine staatliche Beteiligung an Firmen, etwa den jüngsten Einstieg des US-Verteidigungsministeriums beim Seltene-Erden-Unternehmen MP Materials./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:21 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 23,66 		Abst. Kursziel*:
5,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 23,66 		Abst. Kursziel aktuell:
5,66%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

