NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern der US-Regierung habe der Intel-Chef Lip-Bu Tan zumindest einen guten Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dürfte Trump über die technologische Position Intels und die Beiträge des Unternehmens zur US-Halbleiterindustrie in Kenntnis gesetzt haben./rob/bek/ck



