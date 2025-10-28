Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
28.10.2025 15:13:38
AKTIE IM FOKUS: Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren auf überraschend gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 5,7 Prozent im Plus bei 6,94 Euro. Für das Jahr 2025 steht bislang ein Kurssprung von 64 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit NVIDIA - im Wert mehr als verdoppelt.
Schaeffler erwartet nach der guten Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr. Die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge wurden bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem starken freien Mittelzufluss und einem insgesamt soliden Quartalsausweis der Herzogenauracher./edh/jha/
