Schaeffler Aktie
|6,90EUR
|0,36EUR
|5,50%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz währungsbereinigt steigern können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Alles in allem habe das Unternehmen solide abgeschnitten./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6,93 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,64%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
