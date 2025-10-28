Schaeffler Aktie

6,90EUR 0,36EUR 5,50%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

28.10.2025 15:14:53

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz währungsbereinigt steigern können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Alles in allem habe das Unternehmen solide abgeschnitten./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6,93 € 		Abst. Kursziel*:
-24,96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,64%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

