SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt nachmittags

Am Dienstag sinkt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,58 Prozent auf 17 037,37 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85,548 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,340 Prozent schwächer bei 17 252,07 Punkten, nach 17 310,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 033,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17 252,07 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 775,08 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 17 829,10 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 13 884,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 5,72 Prozent auf 6,94 EUR), adesso SE (+ 2,34 Prozent auf 96,20 EUR), Salzgitter (+ 1,94 Prozent auf 30,46 EUR), Sixt SE St (+ 1,92 Prozent auf 77,15 EUR) und SMA Solar (+ 1,76 Prozent auf 26,54 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-25,73 Prozent auf 26,90 EUR), ProCredit (-13,39 Prozent auf 8,02 EUR), Kontron (-12,52 Prozent auf 21,80 EUR), Vossloh (-10,68 Prozent auf 76,10 EUR) und Hypoport SE (-7,87 Prozent auf 133,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 194 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,198 Mrd. Euro den größten Anteil.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at