Schaeffler Aktie

7,08EUR 0,22EUR 3,13%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 10:57:33

Schaeffler Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar uzu den Zahlen. Allerdings werde die Luft nach dem starken Lauf der Aktie dünner./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,09 € 		Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AGmehr Nachrichten