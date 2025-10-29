Schaeffler Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar uzu den Zahlen. Allerdings werde die Luft nach dem starken Lauf der Aktie dünner./rob/mf/ag
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
7,09 €
Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
7,08 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
KGV*:
-
