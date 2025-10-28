Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von klar positiven Nachrichten des Auto- und Industriezulieferers. Die bis dato vorliegenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal seien stark./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
6,93 €
Abst. Kursziel*:
-24,24%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
6,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-23,91%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
KGV*:
-
