Schaeffler Aktie

6,90EUR 0,36EUR 5,50%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 15:26:53

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von klar positiven Nachrichten des Auto- und Industriezulieferers. Die bis dato vorliegenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal seien stark./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,93 € 		Abst. Kursziel*:
-24,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,91%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AGmehr Nachrichten