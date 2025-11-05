Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|
05.11.2025 10:13:38
AKTIE IM FOKUS: Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Aktien von Wolters Kluwer sind am Mittwoch nach Aussagen zum Geschäft im dritten Quartal und einer bestätigten Prognose deutlich gestiegen. Zuletzt gewann der Titel 3,5 Prozent auf 110,70 Euro und lag damit rund eine Stunde nach Handelsstart an der Spitze des EuroStoxx 50.
Damit setzte der Wert seine Stabilisierung der vergangenen Wochen zwischen 105 und 115 Euro fort. Die Aktie bewegt sich damit aber weiterhin deutlich unter dem Jahreshoch von rund 180 Euro.
Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Wolters-Kluwer-Kurs um etwas mehr als 30 Prozent ab. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50. Mit einem Börsenwert von knapp 26 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zu den Leichtgewichten im Eurozonen-Leitindex.
Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das organische Wachstum im dritten Quartal sich dynamischer entwickelt habe als im ersten Halbjahr. Dies verstärke die Zuversicht in den Wert. Der niederländische Informationsdienstleister hatte zudem seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt./mf/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.mehr Analysen
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|97,60
|-3,84%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 566,53
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.