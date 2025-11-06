Wolters Kluwer Aktie
|105,65EUR
|-3,20EUR
|-2,94%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die gesunkene Sektorbewertung führe aber in ihrem Modell zu einem niedrigeren Bewertungsmaßstab./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Hold
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
106,10 €
|
Abst. Kursziel*:
17,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
105,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,32%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|105,95
|-2,66%
