Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Geschäftszahlen für 2023 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Zahlen, die Dividende und der Ausblick deckten sich allesamt mit den entsprechenden Erwartungen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kursverluste der Aktien am Tag der Veröffentlichung seien schwachen Prognosen für den Absatzmarkt China und zurückhaltenden Aussagen zu neuen Modellen des Autobauers und deren Auswirkungen auf die Margen geschuldet gewesen.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 12:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 115,50 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 7,36 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 288 532 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 3,3 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 06:14 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.