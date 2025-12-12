Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:57 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 24 379,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 473,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 304,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 433,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 714,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 20 406,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,83 Prozent auf 168,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,59 Prozent auf 50,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 626,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 108,50 EUR) und Infineon (+ 1,22 Prozent auf 37,02 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-1,46 Prozent auf 121,70 EUR), Merck (-1,05 Prozent auf 117,85 EUR), Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 32,32 EUR), Fresenius SE (-0,65 Prozent auf 47,60 EUR) und Beiersdorf (-0,60 Prozent auf 93,34 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 755 410 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at