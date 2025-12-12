Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Am Freitag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,47 Prozent auf 5 727,17 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,875 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,224 Prozent stärker bei 5 766,84 Punkten, nach 5 753,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 794,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 718,97 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,167 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 5 787,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 5 390,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 965,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,46 Prozent aufwärts. Bei 5 818,07 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 1,98 Prozent auf 167,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,35 Prozent auf 108,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,88 Prozent auf 61,69 EUR), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 616,00 EUR) und BMW (+ 0,67 Prozent auf 96,14 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 31,59 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,53 Prozent auf 5,67 EUR), Allianz (-0,94 Prozent auf 380,40 EUR) und Infineon (-0,77 Prozent auf 36,29 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 032 188 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 366,671 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at