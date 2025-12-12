adidas Aktie
12.12.2025 15:59:09
Pluszeichen in Frankfurt: DAX fester
Am Freitag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 24 398,77 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,306 Prozent auf 24 368,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 294,61 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 307,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 474,62 Einheiten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24 381,46 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der DAX auf 23 698,15 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 20 426,27 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,84 Prozent. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.
Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 2,83 Prozent auf 168,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,59 Prozent auf 50,58 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 626,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 108,50 EUR) und Infineon (+ 1,22 Prozent auf 37,02 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-1,46 Prozent auf 121,70 EUR), Merck (-1,05 Prozent auf 117,85 EUR), Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 32,32 EUR), Fresenius SE (-0,65 Prozent auf 47,60 EUR) und Beiersdorf (-0,60 Prozent auf 93,34 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 755 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,185 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,33 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
