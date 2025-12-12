Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,88 Prozent im Minus bei 24 184,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 157,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 473,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 433,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 23 714,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 20 406,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,14 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,98 Prozent auf 167,50 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 15,25 EUR), Brenntag SE (+ 1,47 Prozent auf 50,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,35 Prozent auf 108,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 352,60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 31,59 EUR), Commerzbank (-2,30 Prozent auf 34,44 EUR), Merck (-1,05 Prozent auf 117,85 EUR) und Heidelberg Materials (-0,98 Prozent auf 222,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 816 642 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

