Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Kursentwicklung im Fokus
|
12.12.2025 17:59:33
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter
Am Freitag stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,88 Prozent im Minus bei 24 184,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 157,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 473,50 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 433,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 23 714,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 20 406,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,14 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 1,98 Prozent auf 167,50 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 15,25 EUR), Brenntag SE (+ 1,47 Prozent auf 50,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,35 Prozent auf 108,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 352,60 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 31,59 EUR), Commerzbank (-2,30 Prozent auf 34,44 EUR), Merck (-1,05 Prozent auf 117,85 EUR) und Heidelberg Materials (-0,98 Prozent auf 222,50 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 816 642 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,185 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.12.25