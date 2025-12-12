Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Minus

Am Freitag sank der DAX via XETRA schlussendlich um 0,34 Prozent auf 24 211,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,306 Prozent fester bei 24 368,94 Punkten, nach 24 294,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 173,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 474,62 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 0,814 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 381,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 698,15 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 20 426,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 1,98 Prozent auf 167,50 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 15,25 EUR), Brenntag SE (+ 1,47 Prozent auf 50,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,35 Prozent auf 108,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 352,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-4,25 Prozent auf 118,25 EUR), Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 31,59 EUR), Commerzbank (-2,30 Prozent auf 34,44 EUR), Merck (-1,05 Prozent auf 117,85 EUR) und Heidelberg Materials (-0,98 Prozent auf 222,50 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 816 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,185 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

