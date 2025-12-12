Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Am Freitag gewinnt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,49 Prozent auf 5 782,20 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,875 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,224 Prozent auf 5 766,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 794,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 764,43 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.11.2025, den Stand von 5 787,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 5 390,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 965,53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,58 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 2,83 Prozent auf 168,90 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 626,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 108,50 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 37,02 EUR) und Airbus SE (+ 1,18 Prozent auf 195,62 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,46 Prozent auf 121,70 EUR), Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 32,32 EUR), Deutsche Börse (-0,23 Prozent auf 214,60 EUR), Enel (-0,19 Prozent auf 8,72 EUR) und Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 26,87 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 793 952 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 366,671 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Eni-Aktie an.

