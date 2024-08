Aktien Schweiz etwas fester - Nur zwei Verlierer im SMI

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in Zürich hat sich am Freitag mit kleinen Gewinnen in das Wochenende verabschiedet. Rückenwind kam von der Wall Street, wo es am Donnerstag zu einer kräftigen Erholung der Kurse gekommen war, die tags zuvor noch misslungen war. Auslöser waren gut ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten, die die jüngst aufgeflammten Sorgen vor einer harten Landung der US-Konjunktur wieder zurückdrängten. Dazu behaupteten die US-Indizes im frühen Handel am Freitag die Gewinne weitgehend.

Im SMI gab es bei dünnen Umsätzen lediglich zwei Verlierer im 20 Titel umfassenden Leitindex. Allerdings fielen die Kursbewegungen insgesamt sehr gering aus, so dass der SMI lediglich um 0,3 Prozent auf 11.866 Punkte zulegte. Umgesetzt wurden 11,81 (Donnerstag: 17,68) Millionen Aktien. Nachrichten von Unternehmen waren Mangelware. Einzige Verlierer waren Nestle (-0,2%) und Lonza (-0,6%), Kühne + Nagel schlossen unverändert. Den Tagesgewinners Givaudan und Alcon reichten unterdessen bereits Aufschläge von 1,0 Prozent, um sich an die Spitze im SMI zu setzen. Auf den nachfolgenden Plätzen landeten Swiss Re und Partners Group (je +0,7%).

Zurich Insurance rangierten im Mittelfeld mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 461,40 Franken. Am Tag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers, die die Erwartungen übertroffen hatten, erhöhte die DZ Bank das Kursziel auf 425 von 415 Franken und bestätigte die Einstufung "Verkaufen" für das Papier. Dagegen empfahl die Bank of America die Aktie weiter zum Kauf, senkte aber das Kursziel auf 530 Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 11:46 ET (15:46 GMT)