Aktien Schweiz fester dank starker US-Vorgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Gute Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche starten lassen. In den USA erreichten die großen Aktienindizes neue Rekordstände, angetrieben von den Technologiewerten.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 11.275 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursgewinne. Einziger Verlierer war die Aktie von Sika (-0,4%). Umgesetzt wurden 18,82 (zuvor: 28,42) Millionen Aktien.

Impulse erhält der Markt aktuell von der Bilanzsaison, während das Zinsthema etwas in den Hintergrund gerückt ist. Die Erwartungen an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank schon im März sind zuletzt deutlich gesunken. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft sich am Donnerstag, hier wird eine erste mögliche Senkung im April, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Juni erwartet.

In der Schweiz griffen Anleger vorrangig zu Konjunkturzyklikern wie ABB (+2,8%) oder Geberit (+1,8%). Bei der als defensiv geltenden Nestle (+0,1%) waren die Investoren zurückhaltender.

Pharmawerte erfreuten sich jedoch reger Nachfrage. Novartis und Roche rückten um 0,6 und 1,5 Prozent vor. Alcon verteuerten sich um 1,7 Prozent und Lonza um 3,2 Prozent. Bei Lonza machten Marktteilnehmer Nachholbedarf aus, nachdem die Aktie im vergangenen Jahr deutlich schlechter als der Markt gelaufen war. Der Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie wird am Mittwoch über den Verlauf des Geschäftsjahrs 2023 berichten.

Logitech verbesserten sich um 0,9 Prozent. Das Unternehmen wird am Dienstag Quartalszahlen veröffentlichen. Givaudan (+0,5%) hinkten dem breiten Markt etwas hinterher. Der Duft- und Aromenhersteller wird am Donnerstag die Zahlen für 2023 vorlegen.

Mit Aufschlägen von 4 Prozent reagierten in der zweiten Reihe Sandoz auf die Übernahme des Medikaments Cimerli zur Behandlung von Sehschwäche von Coherus. Den Kaufpreis von 170 Millionen Dollar bezeichnete die Citigroup als attraktiv. Die Analysten stuften den Kauf auch als Sicherheit für den 2025 geplanten Start des Eylea-Biosimilars von Sandoz ein.

January 22, 2024 11:41 ET (16:41 GMT)