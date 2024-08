Aktien Schweiz gehen mit Aufschlägen aus den Handel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Die Stimmung an den europäischen Börsen war weiterhin gut. Treiber waren günstig ausgefallene Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland. Die Zahlen sind gute Nachrichten für die Europäische Zentralbank (EZB) und lieferten eine positive Indikation für die am Freitag anstehenden gesamteuropäischen Verbraucherpreise. Kursturbulenzen um Nvidia konnten der guten Stimmung nichts anhaben.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.418 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,72 (zuvor: 12,08) Millionen Aktien.

Eine klare Tendenz bei den Anlegern war nicht auszumachen. An der Spitze des SMI standen Logitech mit Aufschlägen von 1,8 Prozent, gefolgte Sika (+1,6%) und Partners Group (+1,5%).

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gewann 0,9 Prozent. Bei den beiden Pharmariesen schlossen Roche 1,1 Prozent fester, Novartis verbesserten sich um 0,4 Prozent.

Versicherungswerte waren bei den Anlegern weniger gefragt. So gaben Swiss Re um 0,7 Prozent nach und Zurich Insurance um 0,4 Prozent. Swiss Life schlossen indessen 0,3 Prozent im Plus.

August 29, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)