Aktien Schweiz leichter - Swisscom legen deutlich zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Auch den letzten Handelstag der Woche hat der schweizerische Aktienmarkt mit einem Minus beendet. Die erneut höheren Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag hatten die Erwartungen an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank weiter gedrückt. Schon die Verbraucherpreise am Dienstag hatten negativ überrascht. Die Inflationsdaten sprechen eher gegen baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Mit Spannung wird daher auf die Sitzung der Fed in der kommenden Woche geschaut.

Für Bewegung sorgte aber auch der Eurex-Verfallstag. Denn am sogenannten "Hexensabbat" verfielen Optionen und Futures sowohl auf Aktien als auch auf Indizes.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 11.676 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 99,19 (zuvor: 22,34) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten stand die Swisscom-Aktie mit einem Plus von 4,9 Prozent an der SMI-Spitze. Nachdem sich der Deal seit längerem angekündigt hatte, wird nun das Italien-Geschäft von Vodafone für 8 Milliarden Euro an den Schweizer Telekommunikationskonzern verkauft. Swisscom will das Geschäft mit seiner Tochtergesellschaft Fastweb fusionieren und erhofft sich von dem Zukauf jährliche Synergien von rund 600 Millionen Euro. Der Konzern will seine Dividende für 2025 auf 26 von zuletzt 22 Franken erhöhen, wenn die Transaktion wie erwartet im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird. Von den Kartellbehörden sei wenig Gegenwind für den Italien-Deal zu erwarten, erwarten die Analysten von Barclays.

Die Holcim-Aktie schloss unverändert. Der Zement-Hersteller will am 18. März das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Franken starten. Die Aktien von Sonova knickten dagegen um 6,4 Prozent ein. Die UBS hat die Einstufung für den Hörgerätehersteller auf "Sell" von "Neutral" gesenkt. Das Kursziel wurde auf 260 von 225 Franken erhöht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2024 12:42 ET (16:42 GMT)