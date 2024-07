Aktien Schweiz mit deutlichen Aufschlägen zu Wochenschluss

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt deutlichen Abschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel zu Wochenschluss mit Aufschlägen beendet. Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex aus den USA war mit plus 2,6 Prozent in der Kernrate auf Jahressicht genau im erwarteten Rahmen berichtet worden. Das befördert zwar keine neue Zinssenkungsspekulation, signalisiert dem Markt jedoch, dass der Trend zum Inflationsrückgang weiter intakt ist. Gerade im Vorfeld der Fed-Sitzung kommende Woche sorgte dies für Beruhigung. Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 12.241 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,49 (zuvor: 25,65) Millionen Aktien.

Gegenwind kam weiter vom Index-Schwergewicht Nestle (-1,0%). Die Aktie des Lebensmittelriesen hatte am Vortag kräftige Abschläge hinnehmen müssen, nachdem die Halbjahreszahlen und der Ausblick enttäuscht hatten. Nestle habe mit dem organischen Wachstum im zweiten Quartal die Konsensschätzung verfehlt, so Berenberg. Dabei sei das reale interne Wachstum höher gewesen als angenommen, doch die Preise seien deutlich weniger stark gestiegen als erhofft. Die Berenberg-Analysten haben die Aktie nun auf "Halten" von zuvor "Kaufen" zurückgestuft. Auch die Deutsche Bank und die UBS haben ihre Aktien-Einstufung auf "Halten" bzw. "Neutral" zurückgenommen.

Bei den Pharmariesen konnte Roche die Vortagesgewinne mit einem Plus von 3,1 Prozent weiter ausbauen. Der Konzern hatte ebenfalls am Donnerstag Geschäftszahlen vorgelegt, die am Markt überaus gut aufgenommen wurden. Die Aktie von Novartis (+0,5%) hinkte indessen hinterher.

Gut gefragt waren bei Anlegern auch erneut Lonza. Nach dem kräftigen Plus von rund 7 Prozent nach Zahlenvorlage am Vortag stieg die Aktie um weitere 3,8 Prozent. Holcim hatte ihren operativen Gewinn im zweiten Quartal bei einem leichten Umsatzrückgang deutlich gesteigert. Für die Marge im Gesamtjahr wird der Baustoffkonzern zuversichtlicher. Die geplante Börsennotierung des Nordamerikageschäfts in den USA sei auf Kurs und werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 erfolgen, so das Unternehmen. Die Aktie stieg um 0,4 Prozent.

Im breiteren Markt machten AMS-Osram einen Kurssprung um 12,7 Prozent. Das Unternehmen hatte im zweiten Quartal dank einer guten Auslastung und Einsparungen eine solide Marge erzielt. Im laufenden dritten Quartal strebt der Halbleiterkonzern eine Verbesserung der Rendite an.

