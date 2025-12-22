Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|
22.12.2025 08:57:00
Holcim: Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu
Der Zementhersteller Holcim soll sich laut einem Gericht den Vorwürfen indonesischer Inselbewohner stellen. Sie werfen dem Schweizer Konzern vor, zu wenig gegen CO₂-Emissionen zu tun. Holcim will sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
